Gli Stati Uniti hanno inviato un aereo Mc-130J Commando II in Azerbaigian. Si tratta di un velivolo modificato, usato per operazioni speciali, ma in questa occasione potrebbe essere coinvolto in azioni di sorveglianza o intervento nella regione, soprattutto nei confronti dell’Iran. La presenza di questo aereo nel Paese ha già attirato l’attenzione degli esperti militari, che monitorano gli sviluppi nelle zone di confine.

Gli Stati Uniti hanno inviato un aereo Mc-130J Commando II in Azerbaijan. Si tratta di una versione altamente modificata di un aereo da trasporto tattico assegnato al Comando per le operazioni speciali e clandestine dell'Us Air Force, ma la sua missione potrebbe essere collegata alle operazioni che potrebbero interessare il teatro mediorientale, in particolare l’Iran, attorno al quale è stato schierato un potente dispositivo militare. L’aereo, un quadrimotore a turboelica basato sulla cellula del venerabile C-130 Hercules, è stato sviluppato per operazioni di infiltrazione ed esfiltrazione che le forze speciali statunitensi possono dover condurre nel corso di missioni clandestine in territori politicamente sensibili, ostili o interdetti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Gli Usa schierano un areo speciale in Azerbaigian: ecco cosa sappiamo dell'Mc-130J Commando II

