Picchia e minaccia di morte la moglie arrestato

Tempo di lettura: < 1 minuto Ha minacciato di morte la moglie, aggredendola con schiaffi e pugni al volto. È l'accusa mossa nei confronti di un 40enne, arrestato e posto ai domiciliari dai carabinieri a Roccamonfina, nel Casertano. I militari della locale stazione e dell'aliquota radiomobile della Compagnia di Sessa Aurunca sono intervenuti in seguito ad una segnalazione di lite domestica. Giunti a casa della coppia, hanno trovato la donna, di 38 anni, ferita, e il marito in preda ad una furia cieca. La donna è stata portata in ospedale mentre il 40enne è finito in manette.

