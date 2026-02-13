Picchia la moglie anche in gravidanza arrestato a Pomezia

Un uomo di 48 anni, residente a Pomezia, è stato arrestato ieri mattina per aver aggredito la moglie anche mentre era in gravidanza. La vittima ha subito violenze ripetute nel corso degli ultimi mesi, tra cui un episodio particolarmente grave che ha richiesto l’intervento immediato delle forze dell’ordine. I carabinieri hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in cella, rispondendo a una denuncia presentata dalla donna. La vicenda evidenzia ancora una volta il problema della violenza domestica, che spesso si manifesta in modo nascosto e silenzioso.

Pomezia, 13 febbraio 2026 – Nella mattinata di ieri, i carabinieri della compagnia di Pomezia hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un cittadino marocchino di 48 anni, già noto alle forze dell’ordine. L’uomo è gravemente indiziato del reato di maltrattamenti contro familiari o conviventi, aggravati dalla reiterazione delle condotte. L’operazione nasce dalla coraggiosa denuncia sporta dalla moglie, una connazionale di 45 anni, che ha permesso ai carabinieri della stazione di Pomezia di ricostruire un drammatico quadro di violenze. Secondo quanto emerso, la donna è stata vittima per lungo tempo di, ingiurie e offese costanti volte a umiliarne la dignità, minacce di morte, proferite con preoccupante frequenza e aggressioni fisiche, avvenute tragicamente anche durante i periodi di gravidanza della vittima.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Approfondimenti su picchia moglie

Un uomo di 48 anni di origini marocchine è stato arrestato dai carabinieri a Pomezia dopo aver picchiato la moglie, anche mentre era in gravidanza.

11-02-2026 - Pomezia: Picchia e aggredisce la moglie incinta, in carcere

Ultime notizie su picchia moglie

Argomenti discussi: Terrore in casa: picchia la moglie incinta e la minaccia di morte; Marito violento picchia la moglie, anche in gravidanza; Ragazzo picchia la compagna davanti al figlio di tre anni e le rompe la clavicola; Pigneto, ubriaco accoltella e picchia la moglie. Lei finisce in ospedale, lui arrestato per tentato omicidio.

Picchia la moglie poi scappa coi due figli piccoli: 33enne di Mestre ritrovato dopo 24 ore a BergamoI bimbi sono stati trovati in buone condizioni e sono stati riaffidati alla madre. Per il 33enne, accusato di maltrattamenti contro familiari e lesioni personali, il tribunale ha disposto il divieto ... fanpage.it

Primavalle, picchia la compagna e la minaccia con un coltello davanti il figlio: arrestatoUn uomo è stato arrestato e portato nel carcere di Regina Coeli, dopo aver picchiato e minacciato la moglie con un coltello ... fanpage.it

Picchia e maltrattata la moglie incinta, poi la spinge giù dal balcone: arrestato 29enne https://qds.it/taormina-picchia-moglie-in-gravidanza-arrestato-29enne-marocchino-cronaca-messina-palermo/ - facebook.com facebook