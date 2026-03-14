Arrestati | madre e compagno scambiano foto

Sabato 14 marzo 2026, i carabinieri del nucleo investigativo di Roma hanno arrestato una donna di 48 anni e un uomo di 52 anni. L’operazione è avvenuta nel corso di un’azione di polizia che ha portato all’arresto della coppia, coinvolta in uno scambio di foto. I dettagli sulla vicenda sono stati comunicati dalle forze dell’ordine senza ulteriori approfondimenti.

Nella mattinata di sabato 14 marzo 2026, i carabinieri del nucleo investigativo di Roma hanno eseguito l’arresto di una coppia composta da un uomo di 52 anni e una donna di 48 anni. Le accuse gravano su violenze sessuali verso minori, produzione e detenzione di materiale pedopornografico. La vicenda è emersa dopo che il padre di una bambina ha denunciato lo scambio di immagini compromettenti tra la madre della minore e il suo nuovo compagno. L’indagine ha portato al sequestro di telefoni cellulari, computer portatili e tablet appartenenti agli indagati, nei quali sono state rinvenute prove digitali schiaccianti. Oltre alla figlia della donna arrestata, le riprese coinvolgono anche due nipoti di lei, rispettivamente di 5 e 8 anni, vittime di abusi fisici e digitali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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