Dopo lo scudetto, la Roma si trova ora ad affrontare una fase difficile, con risultati che non soddisfano le aspettative. La sconfitta per 2-1 contro la Juventus di Spalletti rappresenta un altro passo indietro in campionato. La squadra di Gasperini sta progressivamente e inesorabilmente scivolando all’indietro nella classifica della Serie A.

La Roma di Gasperini sta progressivamente e inesorabilmente scivolando all’indietro nella classifica della Serie A. Neanche un mese fa, i tifosi giallorossi sognavano lo scudetto. Poi, sono arrivate tre sconfitte in quattro partite. La prima contro il Napoli, poi a Cagliari e questa sera 2-1 in casa della Juventus dell’ex Spalletti. Una sola vittoria in Serie A, contro lo strapubblicizzato Como squadra che gode di eccellente stampa. La Roma resta ferma a 30 punti e la Juventus si porta a 29. A questo punto, anche la Champions è a rischio per la squadra di Gasperini che nella prima parte di campionato ha illuso sostenitori e non pochi giornalisti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Dopo lo scudetto, la Roma perde anche la Champions? Intanto perde 2-1 contro la Juventus di Spalletti

Leggi anche: La Roma perde lo scudetto contro il Lecce già retrocesso

Leggi anche: Juventus, in difesa va ko anche Rugani: Spalletti lo perde per oltre 20 giorni

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Calcio. Con Gasp la Roma vola: tre ragioni per sognare lo Scudetto; Roma, la difesa da scudetto perde Iron Man Ndicka. Ecco le alternative; Roma, la difesa da scudetto perde Iron Man Ndicka. Ecco le alternative; Paolo Di Canio: «Sorpresa Gasperini, ha capito Roma. E che bravo Sarri. Senza i mondiali, dimissioni del Palazzo».

La Roma perde lo scudetto contro il Lecce già retrocesso - È un pomeriggio tiepido del 20 aprile 1986, e sull’Olimpico aleggia un’attesa da domenica delle Palme. ilgiornale.it

Milan e Napoli inseguono, è l'Inter la squadra in quota scudetto. La Roma va giù. E la Juventus... - I trend dei bookmaker - Quattro squadre in un punto, ma per i bookie l'Inter è nettamente avanti a tutte le rivali. affaritaliani.it