Arisa torna in Campania | concerto esclusivo il 15 luglio al Belvedere di San Leucio

Da ildenaro.it 15 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 15 luglio 2026, Arisa si esibirà in un concerto esclusivo al Belvedere di San Leucio, a Caserta. La cantante torna nella regione per un evento speciale che si terrà in questa storica location. L’appuntamento è stato annunciato come un’occasione unica per ascoltare dal vivo la sua musica. La data e il luogo sono stati confermati attraverso comunicati ufficiali.

Arisa torna a esibirsi a Caserta, con un concerto esclusivo al Belvedere di San Leucio il 15 luglio 2026. Biglietti in vendita dal 13 marzo alle ore 16 su Ticketone, Go2 e nei punti vendita autorizzati. Reduce da un Sanremo che l’ha vista protagonista con  “ Magica Favola ”  — tra i cinque finalisti in gara e con il brano nella  Top 10 della classifica FIMI dei singoli più venduti della settimana — e dopo i sold out dei live première di Roma e Milano, Arisa annuncia oggi le prime date del suo tour estivo. 14 date in alcune delle location più suggestive a cielo aperto del Paese, che vedranno Arisa tornare dal vivo in tutta Italia per riabbracciare il suo pubblico tra festival e teatri all’aperto. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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