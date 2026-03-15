Arisa torna in Campania | concerto esclusivo il 15 luglio al Belvedere di San Leucio

Il 15 luglio 2026, Arisa si esibirà in un concerto esclusivo al Belvedere di San Leucio, a Caserta. La cantante torna nella regione per un evento speciale che si terrà in questa storica location. L’appuntamento è stato annunciato come un’occasione unica per ascoltare dal vivo la sua musica. La data e il luogo sono stati confermati attraverso comunicati ufficiali.

Arisa torna a esibirsi a Caserta, con un concerto esclusivo al Belvedere di San Leucio il 15 luglio 2026. Biglietti in vendita dal 13 marzo alle ore 16 su Ticketone, Go2 e nei punti vendita autorizzati. Reduce da un Sanremo che l’ha vista protagonista con “ Magica Favola ” — tra i cinque finalisti in gara e con il brano nella Top 10 della classifica FIMI dei singoli più venduti della settimana — e dopo i sold out dei live première di Roma e Milano, Arisa annuncia oggi le prime date del suo tour estivo. 14 date in alcune delle location più suggestive a cielo aperto del Paese, che vedranno Arisa tornare dal vivo in tutta Italia per riabbracciare il suo pubblico tra festival e teatri all’aperto. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Articoli correlati Arisa torna a esibirsi a Caserta: concerto esclusivo al Belvedere di San Leucio il 15 luglio 2026Reduce da un Sanremo che l’ha vista protagonista con “Magica Favola” — tra i cinque finalisti in gara e con il brano nella Top 10 della classifica... Arisa torna a Caserta: concerto al Belvedere di San LeucioArisa sarà protagonista di un concerto esclusivo al Belvedere di San Leucio il 15 luglio 2026, unica tappa campana del suo tour estivo. Approfondimenti e contenuti su Arisa torna in Campania concerto... Temi più discussi: Arisa, concerto esclusivo sul Belvedere di San Leucio; Arisa in concerto al Belvedere di San Leucio il 15 luglio: unica data in Campania del tour estivo; Arisa torna a esibirsi a Caserta | concerto esclusivo al Belvedere di San Leucio il 15 luglio 2026. Arisa in concerto al Belvedere di San Leucio il 15 luglio: unica data in Campania del tour estivoScopri tutti i dettagli riguardo Arisa in concerto al Belvedere di San Leucio il 15 luglio: unica data in Campania del tour estivo . Solo notizie aggiornate su Caserta Web. casertaweb.com Arisa, concerto esclusivo sul Belvedere di San LeucioMercoledì 15 luglio ... msn.com Il tramonto dal Belvedere di San Nicola Arcella (prov. di Cosenza) Sosteniamo la candidatura di San Nicola A. al "Borgo dei Borghi", la competizione della RAI tra i 20 borghi d'Italia. Rappresentante della Calabria per il 2026 è il borgo affacciato sul mar Tirren facebook #arisa, annunciato il concerto a #caserta: il 15 luglio al #belvedere di san leucio x.com