Arisa torna a esibirsi a Caserta | concerto esclusivo al Belvedere di San Leucio il 15 luglio 2026

Il 15 luglio 2026, Arisa si esibirà al Belvedere di San Leucio a Caserta in un concerto esclusivo. La cantante è reduce dal Festival di Sanremo, dove ha partecipato con la canzone “Magica Favola” e si è classificata tra i cinque finalisti. L’evento vedrà la cantante esibirsi dal vivo davanti al pubblico in una location storica e suggestiva.

Reduce da un Sanremo che l’ha vista protagonista con “ Magica Favola ” — tra i cinque finalisti in gara e con il brano nella Top 10 della classifica FIMI dei singoli più venduti della settimana — e dopo i sold out dei live première di Roma e Milano, Arisa annuncia oggi le prime date del suo tour estivo. 14 date in alcune delle location più suggestive a cielo aperto del Paese, che vedranno Arisa tornare dal vivo in tutta Italia per riabbracciare il suo pubblico tra festival e teatri all’aperto. Sul palco Arisa porterà alcuni dei brani che hanno segnato il suo percorso artistico – da Sincerità a La notte, fino a Controvento, vincitrice... 🔗 Leggi su Parlami.eu © Parlami.eu - Arisa torna a esibirsi a Caserta: concerto esclusivo al Belvedere di San Leucio il 15 luglio 2026 Articoli correlati Arisa torna a Caserta: concerto al Belvedere di San LeucioArisa sarà protagonista di un concerto esclusivo al Belvedere di San Leucio il 15 luglio 2026, unica tappa campana del suo tour estivo. Niccolò Fabi al Belvedere di San Leucio per il suo unico concerto in CampaniaAnche Niccolò Fabi sceglie Caserta per il suo unico concerto in Campania: si esibirà al Belvedere di San Leucio. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Arisa torna a esibirsi a Caserta... Discussioni sull' argomento Arisa, concerto esclusivo sul Belvedere di San Leucio; Arisa in concerto al Belvedere di San Leucio il 15 luglio: unica data in Campania del tour estivo. Arisa in concerto al Belvedere di San Leucio il 15 luglio: unica data in Campania del tour estivoScopri tutti i dettagli riguardo Arisa in concerto al Belvedere di San Leucio il 15 luglio: unica data in Campania del tour estivo . Solo notizie aggiornate su Caserta Web. casertaweb.com Arisa, concerto esclusivo sul Belvedere di San LeucioMercoledì 15 luglio ... msn.com #arisa, annunciato il concerto a #caserta: il 15 luglio al #belvedere di san leucio x.com Il tour estivo di ARISA tocca anche Caserta! 15 Luglio Belvedere di San Leucio https://gitemania.com/product/arisa-caserta-15-luglio-2026/ - facebook.com facebook