Niccolò Fabi annuncia le date del nuovo tour estivo
Niccolò Fabi conferma le date del suo tour estivo dopo il successo della tournée teatrale dell’ultimo album “Libertà negli occhi”. L’artista ha annunciato le tappe, che si svolgeranno in diverse città italiane, iniziando a giugno. I concerti promettono di coinvolgere ancora di più i fan, con nuovi arrangiamenti e performance dal vivo. La prima data si terrà a Milano, coinvolgendo centinaia di spettatori appassionati.
foto di Simone Cecchetti ROMA – Dopo il grande riscontro di pubblico registrato in occasione della tournée teatrale di presentazione dell’ultimo album “Libertà negli occhi”, Niccolò Fabi torna live questa estate insieme ai suoi compagni di viaggio. Il cantautore sarà protagonista sui palchi delle principali rassegne musicali e in prestigiose location all’aperto della penisola, tra anfiteatri storici e arene sotto le stelle. Il nuovo tour rappresenta un’occasione per attraversare i brani più amati del suo repertorio, in un racconto musicale capace di unire generazioni diverse. Ogni concerto si trasforma in un viaggio fatto di silenzi carichi di significato e momenti più energici, in cui il pubblico vibra all’unisono.🔗 Leggi su Lopinionista.it
