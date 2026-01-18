ACF Arezzo | il 2026 si apre con un pareggio | al Comunale è 1-1 tra Arezzo e Res Roma

L'ACF Arezzo inizia il 2026 con un pareggio di 1-1 contro Res Roma al Comunale. La gara, combattuta e equilibrata, ha visto le amaranto conquistare un punto importante contro una delle squadre più solide del campionato di Serie B Femminile. Un risultato che riflette l’impegno delle ragazze e la determinazione della squadra in questa prima sfida dell’anno.

Il 2026 dell' ACF Arezzo si apre con un punto. Davanti al pubblico di casa, le amaranto impattano 1-1 contro la Res Roma, sesta forza del campionato di Serie B Femminile, al termine di una gara intensa e combattuta fino all'ultimo secondo. L'avvio è equilibrato, con la Res Roma subito pericolosa nei primi minuti, ma l'Arezzo cresce con il passare del tempo e costruisce le occasioni migliori. Dopo alcuni tentativi firmati Tamburini e Lorieri, il vantaggio amaranto arriva al 31': sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Vlassopoulou, Tamburini svetta più in alto di tutte e di testa firma l'1-0.

L'Acf Arezzo conclude il 2025 con un pareggio nella trasferta contro il Trastevere. La sfida, valida come ultima partita dell'anno, vede le amaranto affrontare una squadra ormai in fondo alla classifica, in un match che chiude un ciclo e apre nuove prospettive per la squadra amaranto.

