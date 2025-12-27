Un incidente frontale tra tre automobili si è verificato nel primo pomeriggio di oggi lungo la strada regionale 203, in località Le Campe, nel territorio comunale di La Valle Agordina, in provincia di Belluno. Nell’impatto sono rimaste coinvolte cinque persone, tra cui due bambini, tutte trasportate in ospedale per controlli. Al momento dell’arrivo dei mezzi di emergenza, gli occupanti dei veicoli erano già riusciti a uscire autonomamente dalle auto. Nonostante ciò, il personale del Suem 118 ha preso in carico tutte le persone coinvolte, disponendo il trasferimento in ospedale per gli accertamenti sanitari di rito. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Incidente sulla strada regionale 203: frontale fra tre auto, coinvolti bambini

L'auto ha sbandato e si è ribaltata, dopo la chiamata d'emergenza sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine - Un incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio di sabato 20 dicembre a Sedico, nel bellunese: un'auto è uscita autonomamente di strada e si è ribaltata su un lato. ildolomiti.it