Incidente sulla strada regionale 203 | frontale fra tre auto coinvolti bambini
Un incidente frontale tra tre automobili si è verificato nel primo pomeriggio di oggi lungo la strada regionale 203, in località Le Campe, nel territorio comunale di La Valle Agordina, in provincia di Belluno. Nell’impatto sono rimaste coinvolte cinque persone, tra cui due bambini, tutte trasportate in ospedale per controlli. Al momento dell’arrivo dei mezzi di emergenza, gli occupanti dei veicoli erano già riusciti a uscire autonomamente dalle auto. Nonostante ciò, il personale del Suem 118 ha preso in carico tutte le persone coinvolte, disponendo il trasferimento in ospedale per gli accertamenti sanitari di rito. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Leggi anche: Arezzo: incidente sulla strada regionale 71, tre auto coinvolte. Feriti i conducenti
Leggi anche: Tre feriti sulla Canaletto in un violento scontro frontale fra due auto
Incidente a Sedico: auto esce di strada sulla SR 203, conducente illeso; Incidente frontale sul rettilineo a Le Campe: due bambini tra i cinque feriti. Rallentamenti e code; Traffico intenso, due incidenti sulle strade bellunesi; Perde il controllo dell'auto che finisce fuori strada e si ribalta, momenti di paura sulla Sr203: in azione i soccorsi e i vigili del fuoco.
L'auto ha sbandato e si è ribaltata, dopo la chiamata d'emergenza sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine - Un incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio di sabato 20 dicembre a Sedico, nel bellunese: un'auto è uscita autonomamente di strada e si è ribaltata su un lato. ildolomiti.it
Auto si ribalta sulla carreggiata: conducente miracolato - Auto si ribalta a Sedico lungo la SR 203: soccorsi e rilievi in corso, conducente illeso. nordest24.it
Incidente a La Stanga, l'auto finisce fuori strada appoggiata su un fianco: il conducente è stato assistito dal personale sanitario del Suem - SEDICO (BELLUNO) – Incidente nelle prime ore del pomeriggio di oggi, sabato 20 dicembre, in località La Stanga, nel comune di Sedico. msn.com
Almeno quindici persone sono morte e altre diciannove sono rimaste ferite in un grave incidente stradale avvenuto nel Guatemala occidentale, dove un autobus del trasporto pubblico è precipitato in un burrone. Lo riferiscono i media locali, secondo cui l'inci - facebook.com facebook
Almeno quindici persone sono morte e altre diciannove sono rimaste ferite in un grave incidente stradale avvenuto nel Guatemala occidentale, dove un autobus del trasporto pubblico è precipitato in un burrone. Lo riferiscono i media locali, secondo cui l'inci x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.