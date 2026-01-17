Tavernelli, Ravasio e Cianci guidano Bucchi e il suo team verso la promozione in Serie B. Con tre vittorie consecutive nel 2026, la squadra mantiene un ritmo costante e si allontana dai concorrenti, consolidando la posizione in classifica. La crescita e i risultati positivi testimoniano l’andamento stabile del progetto, che punta a un obiettivo importante.

di Andrea Lorentini L’ targato 2026 non si ferma più. Il Cavallino cala il tris e sbanca anche Pesaro, inanella il terzo successo consecutivo nel nuovo anno e vola a +7 sul Ravenna. Tre punti ottenuti con la consapevolezza e la ferocia della grande squadra, capitalizzando al massimo quanto creato e mantenendo nuovamente la porta inviolata. Del redivivo Tavernelli, tornato al gol dopo tre mesi, di Ravasio e Cianci le firme in calce sul sintetico dello stadio "Benelli". Un successo che arriva nel giorno della scomparsa di Giancarlo Tacchi, 14 presenze con l’ e la vittoria della Coppa Italia 1981. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tavernelli, Ravasio e Cianci lanciano Bucchi verso la B

Leggi anche: Arezzo corsaro a Pesaro: tris esterno con Tavernelli, Ravasio e Cianci

Leggi anche: Pattarello-Cianci-Tavernelli. Il tridente per la fuga dei Santi

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Tavernelli, Ravasio e Cianci lanciano Bucchi verso la B - Il Cavallino cala il tris e sbanca anche Pesaro, inanella il terzo successo consecutivo nel nuovo anno e vola a +7 sul Ravenna. lanazione.it

Serie C girone B 22° turno: Vis Pesaro-Arezzo 0-3, Bucchi consolida la vetta. In gol Tavernelli, Ravasio e Cianci picenotime.it/it/pagine/59F8… #seriec #VisPesaroArezzo x.com