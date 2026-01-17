Arezzo corsaro a Pesaro | tris esterno con Tavernelli Ravasio e Cianci

Arezzo si impone in trasferta a Pesaro con un risultato di 3-0, grazie alle reti di Tavernelli, Ravasio e Cianci. La partita, valida per il campionato, ha visto i toscani ottenere tre punti importanti in trasferta, consolidando la loro posizione in classifica. La performance della squadra ha evidenziato un buon equilibrio tra fase offensiva e difensiva, confermando l’efficacia del loro assetto tattico.

