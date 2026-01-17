Arezzo corsaro a Pesaro | tris esterno con Tavernelli Ravasio e Cianci
Arezzo si impone in trasferta a Pesaro con un risultato di 3-0, grazie alle reti di Tavernelli, Ravasio e Cianci. La partita, valida per il campionato, ha visto i toscani ottenere tre punti importanti in trasferta, consolidando la loro posizione in classifica. La performance della squadra ha evidenziato un buon equilibrio tra fase offensiva e difensiva, confermando l’efficacia del loro assetto tattico.
Vis Pesaro – Arezzo 0-3 VIS PESARO (3-4-1-2): Pozzi; Di Renzo (60’Giovannini), Primasso, Zoia; Ceccacci, Paganini, Pucciarelli (69’Berengo), Vezzoni; Di Paola (83’Mariani); Stabile (83’Ascione), Nicastro (69’Machin). A disposizione: Guarnone, Fratti, Tonucci, Nina, Beghetto, Bocs, Franchetti, Ventre. All. Stellone AREZZO (4-3-3): Venturi; Coppolaro, Gilli, Chiosa, Righetti; Ionita, Guccione, Chierico (69’Eklu); Pattarello (69’Djamanca), Ravasio (77’Cianci), Tavernelli (77’Arena). A disposizione: Trombini, Galli, Tito, Meli, Gigli, Dezi. All. Bucchi ARBITRO: Drigo di Portogruaro RETI: 9’Tavernelli, 64’Ravasio, 94’Cianci NOTE: Ammoniti Tavernelli (A), Paganini (VP), Vezzoni (VP), Righetti (A), Machin (VP) Stellone (VP) per proteste. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
Leggi anche: LIVE | 22ª giornata, Vis Pesaro-Arezzo 0-2. Tavernelli sblocca, Ravasio raddoppia
Leggi anche: Arezzo-Campobasso 5-1: doppio Cianci e doppio Pattarello, con sigillo finale di Ravasio
Arezzo corsaro a Pesaro: tris esterno con Tavernelli, Ravasio e Cianci.
Arezzo corsaro a Pesaro: tris esterno con Tavernelli, Ravasio e Cianci - 2): Pozzi; Di Renzo (60’Giovannini), Primasso, Zoia; Ceccacci, Paganini, Pucciarelli (69’Berengo), Vezzoni; Di Paola (83’Mariani); Stabile (83’Ascione), Nicas ... msn.com
Video/ Vis Pesaro Arezzo (0-3) gol e highlights: tris toscano! (Serie C) - Video Vis Pesaro Arezzo gol e highlights: tutte le reti e le occasioni migliori del match di Serie C di oggi 16 gennaio ... ilsussidiario.net
Arezzo senza ostacoli a Pesaro - 0 in trasferta per la formazione di mister Bucchi Non decolla il 2026 della Vis. youtvrs.it
MINIRUGBY! Weekend che vedrà scendere in campo l'Under8 e l'Under10. UNDER 8 Domenica 18 Gennaio Ore 11:00 Stadio Castellani - Cecina (LI) UNDER 10 Sabato 17 Gennaio Ore 15:00 Stadio Corsaro - Uzzano (PT) . #rugby #to - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.