Archiviata Pesato Tezenis sfida Rimini in finale di Coppa Italia LNP

Alle 19.45 di domenica 15 marzo si giocherà la finale di Coppa Italia LNP tra Tezenis Verona e Dole Rimini. La Tezenis ha raggiunto questa sfida dopo aver battuto la Victoria Libertas Pesaro al PalaFlaminio nella partita di venerdì, in un incontro ricco di emozioni e molto equilibrato. Pesaro è stata eliminata e ora la finale mette di fronte le due squadre.

La Scaligera venerdì si è imposta sulla Victoria Libertas al termine di un match equilibrato che si è risposto solamente negli ultimi minuti e domenica sera scende in campo per provare a conquistare il trofeo Alle 19.45 di domenica 15 marzo la finale di Coppa Italia LNP tra Tezenis Verona e Dole Rimini. La Scaligera è approdata alla sfida battendo la Victoria Libertas Pesaro al PalaFlaminio nella serata di venerdì, al termine di una partita spettacolare ed equilibrata, che ha visto i gialloblù trovare diversi protagonisti nelle varie fasi del match, per poi piazzare nel finale l'allungo decisivo con le giocate di Loro e Johnson, che hanno fissato il punteggio sul 95-88. 🔗 Leggi su Veronasera.it Articoli correlati Coppa Italia LNP 2026: programma completo e dirette streamingUn evento di rilievo nel panorama cestistico nazionale prende forma a Rimini: la Final Four della Coppa Italia LNP 2026 Old Wild West propone due... Coppa Italia: Rimini sfida Brindisi al Palasport FlaminioLa settimana della Coppa Italia LNP 2026 si avvicina con la Dole Rimini che affronta la Valtur Brindisi in semifinale.