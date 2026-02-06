Coppa Italia LNP 2026 | programma completo e dirette streaming

A Rimini si prepara un grande evento di basket. La Final Four della Coppa Italia LNP 2026 si svolgerà tra poche settimane, con due giornate di partite intense. Le squadre sono pronte a darsi battaglia e i tifosi non vedono l’ora di seguire le gare in diretta streaming. La città si anima in vista di un appuntamento che promette emozioni e spettacolo.

Un evento di rilievo nel panorama cestistico nazionale prende forma a Rimini: la Final Four della Coppa Italia LNP 2026 Old Wild West propone due giornate di semifinali seguite da una finale, offrendo al pubblico dirette televisive e streaming dedicate. L'occasione si svolge al Palasport Flaminio, con un programma serrato che privilegia il confronto tra squadre delle categorie Serie A2 e Serie B Nazionale. La manifestazione si svolge al Palasport Flaminio di Rimini, dal 13 al 15 marzo. Entrambe le gare saranno disponibili in diretta streaming su LNP PASS (per abbonati).

