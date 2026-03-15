Architettura e Ingegneria per il Patrimonio Immateriale | convegno del GAL Colline Salernitane a Cimitile

A Cimitile si è tenuto il Convegno Internazionale di Studi intitolato “Architettura e Ingegneria per il Patrimonio Immateriale”, organizzato dalla Fondazione Premio Cimitile con la presidenza del Professor Felice Napolitano. L’evento ha coinvolto esperti e studiosi provenienti da diversi paesi e si è svolto seguendo un rigoroso protocollo istituzionale. La discussione si è concentrata sulle tematiche legate alle pratiche architettoniche e ingegneristiche legate al patrimonio immateriale.

Si è svolto a Cimitile il Convegno Internazionale di Studi” Architettura e Ingegneria per il Patrimonio Immateriale” curato dalla Fondazione Premio Cimitile Presieduta dal Professor Felice Napolitano; il convegno, svoltosi nel rigoroso rispetto di un elevato “protocollo” istituzionale e scientifico, è stato ospitato nel Complesso delle Basiliche Paleocristiane di Cimitile. L’assise internazionale ha visto la partecipazione del GAL Colline Salernitane, patrocinante, su richiesta del Presidente Napolitano, della Presidente del Comitato Scientifico Professoressa Marino Fumo Università Federico II e del Professor Architetto Giuseppe Trinchese, curatore dell’ organizzazione. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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