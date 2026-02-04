la strategia della lumaca al gal colline salernitane

Martedì 3 febbraio, alla sede del GAL Colline Salernitane, si è tenuta la presentazione del libro “La Strategia della Lumaca”. L’autore ha raccontato un progetto di inclusione sociale e riabilitazione psichiatrica portato avanti dal GAL. Presenti alcuni operatori e persone coinvolte, che hanno spiegato come questa esperienza abbia cambiato le loro vite. La sala era piena di curiosi e interessati a conoscere meglio questa iniziativa concreta.

Si è tenuta martedì 3 febbraio, presso la sede del GAL Colline Salernitane, la presentazione del libro “La Strategia della Lumaca”, un volume che racconta un’esperienza concreta di inclusione sociale e riabilitazione psichiatrica sostenuta dal GAL nell’ambito della T.I. 16.9.1 Az. B. L’iniziativa ha visto la partecipazione di un pubblico numeroso e attento, intervenuto per ascoltare gli autori Germano Fiore, Direttore UOC-UOSM Salerno, e Agostino Vietri, psichiatra e referente per la riabilitazione presso la struttura di via Bastioni a Salerno. Presenti anche il Direttore del GAL Eligio Troisi, la Vice Presidente Carolina Cammarano e il Responsabile della Cooperativa “Laboratori dei Pensieri Scomposti”, Umberto Flauto. 🔗 Leggi su Zon.it

