Zaia e la sfida del nuovo centrodestra tra autonomia legalità diritti civili e immigrazione

L'articolo analizza le diverse sfide del centrodestra italiano, con particolare attenzione alle posizioni di Zaia. Si esplorano temi come autonomia, legalità, diritti civili e immigrazione, evidenziando la necessità di una riflessione approfondita sul ruolo dello Stato. Un invito a una evoluzione politica che vada oltre gli slogan, affrontando con rigore e chiarezza le questioni fondamentali per il futuro del Paese.

Un appello a una “svolta” della destra italiana che non si traduce in slogan, ma in una riflessione ampia sul ruolo dello Stato, sull’autonomia, sulla politica estera, sulla sicurezza, sui giovani e sui diritti. È questo il filo conduttore dell’intervento firmato da Luca Zaia sulle pagine de Il. 🔗 Leggi su Veronasera.it

