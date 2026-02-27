Apnee del sonno verso l’inserimento nei Lea le novità in vista

Le apnee del sonno potrebbero presto entrare nei Livelli Essenziali di Assistenza, con l’obiettivo di garantire diagnosi tempestive e cure uniformi in tutto il paese. Un decreto stabilisce che si intende ridurre le liste d’attesa e assicurare un percorso diagnostico e terapeutico uniforme, con l’intenzione di migliorare l’accesso alle cure per chi soffre di questa condizione.

L’impegno trasversale per i diritti e la tutela dei pazienti con apnee ostruttive del sonno. “Garantire su tutto il territorio nazionale diagnosi precoce, presa in carico omogenea e riduzione delle liste d’attesa”. Ecco perché la sindrome delle apnee del sonno si avvia verso l’inserimento nei Livelli essenziali di assistenza. Ad annunciarlo è stato Luciano Ciocchetti (FdI), vicepresidente della Commissione Affari Sociali della Camera, al recente dibattito su ‘Apnee del sonno: idoneità alla guida e Lea, criticità normative e prospettive di riforma’. Un appuntamento promosso su iniziativa della deputata Maria Carolina Varchi. Per chi soffre di apnee del sonno la sfida non è rappresentata solo dai farmaci. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Un semplice spray nasale può migliorare il sonno dei bambini: lo studio sulle apnee notturneUno studio australiano rivela che uno spray nasale salino può risolvere i disturbi legati alle apnee ostruttive del sonno nel 50% dei bambini,...

