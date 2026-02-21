Cure per gli anziani Lista per Ravenna | Occorrono nuove strutture e più assistenza domiciliare
La Lista per Ravenna segnala che le strutture dedicate agli anziani sono insufficienti e chiede più assistenza domiciliare. La carenza di servizi adeguati ha portato molte famiglie a cercare soluzioni alternative per assistere i propri cari. L’azienda che si occupa di servizi sociali, con il coinvolgimento dei Comuni di Ravenna, Cervia e Russi, gestisce attualmente pochi centri diurni e supporta un numero limitato di persone a domicilio. La richiesta di nuove strutture si fa sempre più pressante.
L’ Azienda servizi alla persona Asp di cui sono soci i Comuni di Ravenna, Cervia e Russi svolge una funzione di grande importanza per l’assistenza agli anziani non autosufficienti che non possono essere accuditi al loro domicilio. Le strutture residenziali per anziani presenti a Ravenna e nei due comuni soci di Asp rappresentano un servizio essenziale per le famiglie che trovano in queste residenze una risposta appropriata per le loro necessità. Oggigiorno siamo ben lontani dalle vecchie famiglie patriarcali in cui i propri componenti riuscivano ad assistere l’anziano. Nell’attuale società, infatti, entrambi i coniugi hanno l’effettiva necessità di un lavoro e di conseguenza il tempo da dedicare al loro congiunto è insufficiente.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
