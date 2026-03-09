Distretto di Parma | presentata la nuova programmazione del Fondo Regionale Caregiver

Questa mattina nel Distretto di Parma è stata annunciata la nuova programmazione del Fondo Regionale Caregiver, che coinvolge i comuni di Parma, Sorbolo-Mezzani, Torrile e Colorno, oltre all’Azienda Usl di Parma. La presentazione ha illustrato le iniziative previste e i finanziamenti destinati al sostegno dei caregiver nella zona. Nessun dettaglio su eventuali interventi specifici o cifre precise è stato fornito.

Si tratta di un piano di interventi volto a consolidare e rafforzare le politiche di sostegno dedicate a coloro che assistono e si prendono cura dei familiari o conviventi non autosufficienti