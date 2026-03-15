In occasione del Gran Premio di Cina, Andrea Kimi Antonelli, 19 anni, ha vinto la sua prima gara con la Mercedes sul circuito di Shanghai. Dopo aver conquistato la pole position, il pilota italiano ha ottenuto il primo successo in carriera, segnando un risultato che mancava all'Italia da 17 anni. È il primo italiano a salire sul podio in questa categoria dopo due decenni.

AGI - Primo successo in carriera su Mercedes per Andrea Kimi Antonelli, 19 anni. Il pilota che ieri aveva conquistato la pole cogliendo in questo caso un traguardo che all'Italia mancava da 17 anni, ha trionfato sul circuito di Shanghai. Antonelli ha svolto una gara perfetta sin dal primo giro. Seconda posto per l'altra Mercedes di Russell. Per la Ferrari arriva il terzo posto di Hamilton. Il più giovane poleman della Formula Uno. Un italiano torna a vincere una gara del Gran Premio dopo 20 anni. Ed è doppietta per questa casa automobilistica visto che il secondo posto è di Russell. Per la rossa di Hamilton è il primo podio con la Ferrari per il pilota. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Gp Cina, trionfa Antonelli. Primo italiano dopo 20 anni

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