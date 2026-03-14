Kimi Antonelli ha ottenuto la pole position nel Gran Premio di Cina a Shanghai, guidando una Mercedes. Si tratta della prima volta in 17 anni che un pilota italiano si ferma in prima fila in una gara di Formula 1. La competizione è il secondo appuntamento del Campionato mondiale 2026. La sessione di qualifiche si è conclusa con Antonelli davanti a tutti gli altri concorrenti.

AGI - Andrea Kimi Antonelli in pole position con la Mercedes nel Gran Premio di Cina, sul circuito di Shanghai, secondo appuntamento del Mondiale di F1 2026. Antonelli, il poleman più giovane della storia . Il pilota emiliano - a 19 anni, 6 mesi e 18 giorni - diventa il poleman più giovane della storia (battuto il primato di Vettel, in pole a 21 anni, 2 mesi e 11 giorni) e riporta l' Italia al primo posto nelle qualifiche dopo quasi 17 anni: l'ultimo a riuscirci fu Giancarlo Fisichella con la Force India a Spa 2009. Seconda fila per la Ferrari . Il 19enne bolognese ferma il cronometro sul tempo di 1'32"064 precedendo di 0"222 il compagno George Russell, rallentato da un problema al cambio e autore di un solo tentativo nel Q3. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Gp di Shanghai: Kimi Antonelli riporta l'Italia in pole dopo 17 anni

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