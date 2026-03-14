F1 Gp Cina | Antonelli in pole il più giovane di sempre a 19 anni Russell vince la Sprint su Leclerc e Hamilton Diretta

In occasione del Gran Premio di Formula 1 in Cina, Antonelli si è aggiudicato la pole position diventando il più giovane di sempre a 19 anni. Durante la gara, Russell ha vinto la Sprint, superando Leclerc e Hamilton, mentre Verstappen è arrivato nono. La corsa si è svolta a Shanghai, con diversi cambi di posizione e momenti di tensione tra i piloti.