Il GF VIP inizia malissimo | una concorrente si vorrebbe ritirare ancora prima di iniziare per colpa di Antonella Elia?

La nuova edizione del GF VIP è stata annunciata, ma già si registra tensione tra i partecipanti. Una concorrente avrebbe espresso l’intenzione di ritirarsi prima ancora di entrare nella casa, secondo quanto riferito. La situazione si sarebbe verificata prima dell’inizio ufficiale del programma, che ancora deve andare in onda. Il clima tra i concorrenti appare già molto caldo, creando aspettative di un’edizione movimentata.

La nuova edizione del GF Vip non è ancora partita, ma il clima attorno al reality è già incandescente. Tra indiscrezioni, tensioni tra concorrenti e voci di possibili abbandoni, il programma sembra essere entrato nel vivo ancora prima dell’inizio ufficiale. Nelle ultime ore, infatti, si è diffusa una voce piuttosto clamorosa che riguarda uno dei volti annunciati nel cast: qualcuno starebbe seriamente pensando di fare un passo indietro prima ancora di varcare la porta rossa. Il GF Vip inizia col botto: si parla di un primo, clamoroso ritiro!. Secondo alcune indiscrezioni circolate online, Paola Caruso starebbe valutando l’idea di ritirarsi dal Grande Fratello Vip ancor prima dell’inizio del reality. 🔗 Leggi su Donnapop.it

