Un articolo analizza i motivi per cui l’ex premier non dovrebbe lasciare Napoli, sottolineando che la città rappresenta molto più di un semplice luogo di lavoro. Si evidenziano dieci ragioni, tra cui il legame con la comunità e il ruolo di Napoli come casa, piuttosto che come semplice sede politica o amministrativa. L’articolo si concentra sui rapporti e sulle caratteristiche della città, senza approfondire cause o motivazioni.

Anto’ addo’ vaje? Napoli è perfetta per te. Attenzione, ho scritto Napoli non il Napoli. Sei capace di allenare una città intera, una comunità sparsa di tifosi, non solo una squadra. Ci sono allenatori che passano, e allenatori che restano dentro una città. Non solo per i risultati — che pure contano, e parecchio — ma per la sensazione che la storia non sia finita. Mi sono svegliato e ho pensato a dieci motivi per cui dovresti restare alla guida della squadra. I dieci motivi per cui Conte non deve muoversi da Napoli.??Perché meriti una stagione normale. Allenare una squadra con i suoi titolari veri, senza passare metà dell’anno a contare i cerotti dell’infermeria. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Anto’ addo’ vaje? I dieci motivi per cui Conte non deve muoversi da Napoli (e sono anche pochi)

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