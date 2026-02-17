Uomini e Donne anticipazioni | Cinzia resta in studio Sara sorprende Alessio e Matteo
Cinzia decide di non lasciare lo studio di Uomini e Donne nonostante le richieste di Tina Cipollari e Gianni Sperti di farlo. La donna si mostra decisa a rimanere, seduta al suo posto, mentre Sara organizza un'esterna con Matteo, sorprendendo Alessio e suscitando qualche tensione tra i protagonisti.
Tina Cipollari e Gianni Sperti chiedono a Cinzia di lasciare il Trono Over, ma la dama resta seduta e determinata, mentre Sara porta Matteo in esterna e fa arrabbiare Alessio. Oggi, martedì 17 febbraio, negli studi di Uomini e Donne si è svolta una nuova registrazione del celebre dating show condotto da Maria De Filippi, con gli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti. Anche in questa puntata, i riflettori sono stati puntati su Cinzia Paolini, con i due opinionisti che le hanno nuovamente chiesto di lasciare il programma. Ecco nel dettaglio tutte le anticipazioni diffuse da Lollo Magazine. Trono Over: tensioni e discussioni con Cinzia La puntata inizia con il Trono Over, e subito il focus cade su Cinzia Paolini, visto che Mario Lenti è assente per motivi di lavoro. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Uomini e Donne anticipazioni: Sara resta sul trono, Alessio passa la notte con due dameNella registrazione più recente di Uomini e Donne, Sara è rimasta sul trono, mentre Alessio ha passato la notte con due dame.
Uomini e Donne anticipazioni: Ciro Solimeno bacia Alessia, Gemma Galgani resta in studioIn occasione della registrazione del 27 gennaio di Uomini e Donne, Ciro Solimeno ha condiviso il suo primo bacio con Alessia Messina.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Anticipazioni Uomini e Donne Puntata del 10 febbraio - Originals Anticipazioni esclusive uomini e donne | Witty TV; Uomini e Donne, le anticipazioni del 10 febbraio: Maria De Filippi rimprovera Ciro; ?Uomini e Donne, anticipazioni 10 febbraio 2026: Gemma crolla in studio, Sara elimina Raien; Uomini e Donne Anticipazioni dal 9 al 13 febbraio 2026: Gemma in lacrime, Mario assente.
Anticipazioni di Uomini e donne del 16 e 17 febbraio: Ciro richiama Alessia, caos in studio per SaraEcco tutto quello che sappiamo sulle nuove puntata dello show di Maria De Filippi Con una nuova settimana appena iniziata tornano anche le classiche anticipazioni riguardo alle ultime puntate di Uomin ... cosmopolitan.com
Anticipazioni Uomini e Donne: caos in studio, Maria De Filippi si tutte le furie chiude in anticipo la registrazione, c’entra Cinzia ecco il motivoRivivi l'episodio di Uomini e Donne del 17 febbraio 2026, con tensioni tra Lorenzo e Cinzia che infiammano il dibattito. mondotv24.it
A pochi giorni dal lungo sfogo social di Raffaella Scuotto, l’ex fidanzata di Brando Ephrikian conosciuto a Uomini e Donne, si fa sempre più largo la figura del suo nuovo amore: Angelo facebook
#raiparlamento #filodiretto Sulle pensioni il divario tra uomini e donne è ancora più alto del gap salariale. Si può ragionare a dei correttivi sul sistema pensionisticoAlcuni Paesi europei li hanno e, mantenendo l’equilibrio del nostro sistema di welfare, sarebb x.com