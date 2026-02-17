Uomini e Donne anticipazioni | Cinzia resta in studio Sara sorprende Alessio e Matteo

Cinzia decide di non lasciare lo studio di Uomini e Donne nonostante le richieste di Tina Cipollari e Gianni Sperti di farlo. La donna si mostra decisa a rimanere, seduta al suo posto, mentre Sara organizza un'esterna con Matteo, sorprendendo Alessio e suscitando qualche tensione tra i protagonisti.

Tina Cipollari e Gianni Sperti chiedono a Cinzia di lasciare il Trono Over, ma la dama resta seduta e determinata, mentre Sara porta Matteo in esterna e fa arrabbiare Alessio. Oggi, martedì 17 febbraio, negli studi di Uomini e Donne si è svolta una nuova registrazione del celebre dating show condotto da Maria De Filippi, con gli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti. Anche in questa puntata, i riflettori sono stati puntati su Cinzia Paolini, con i due opinionisti che le hanno nuovamente chiesto di lasciare il programma. Ecco nel dettaglio tutte le anticipazioni diffuse da Lollo Magazine. Trono Over: tensioni e discussioni con Cinzia La puntata inizia con il Trono Over, e subito il focus cade su Cinzia Paolini, visto che Mario Lenti è assente per motivi di lavoro. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

