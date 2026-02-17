Antibiotico-resistenza | la svolta italiana che impedisce ai batteri di attecchire alle superfici
Un team di ricercatori italiani ha scoperto che modificare la forma delle superfici può fermare i batteri di attaccarsi e crescere, contribuendo a contrastare l’antibiotico-resistenza. La ricerca, pubblicata su Nature Communications, dimostra come piccole variazioni nella struttura delle superfici mediche possano fare la differenza nel prevenire infezioni. In un ospedale di Milano, alcuni dispositivi già testano questa tecnologia innovativa.
N on servono nuovi antibiotici. Non servono rivestimenti chimici. A volte basta cambiare forma. Uno studio italiano pubblicato su Nature Communications apre una strada innovativa nella lotta alle infezioni legate ai dispositivi medici: sfruttare la geometria microscopica delle superfici per impedire ai batteri di aderire e proliferare. Un’idea che nasce dalla biofisica, si ispira alla pelle degli squali e alle ali delle libellule e potrebbe avere un impatto importante anche nella battaglia contro l’ antibiotico-resistenza. Il consumo di antibiotici in Italia aumenta ancora X Il problema: biofilm e infezioni persistenti. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Una nuova arma contro l’antibiotico-resistenza: le superfici che non fanno attecchire i batteri
Un team di ricercatori italiani ha scoperto che modificare la forma delle superfici può bloccare l’adesione dei batteri, contribuendo a combattere l’antibiotico-resistenza.
Asl Brindisi, torna la rubrica sulla Sicurezza alimentare e antibiotico resistenza
La Asl Brindisi riavvia la rubrica sulla sicurezza alimentare e la resistenza agli antibiotici, un'iniziativa promossa dalla UOSD Sicurezza alimentare e antibiotico resistenza del Dipartimento di Prevenzione.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Antimicrobico-resistenza (Amr): l’Umbria accelera con il Piano nazionale. La presidente Proietti: Approccio ‘One Health’, l’Umbria si unisce contro i super batteri per proteggere il futuro di tutti.
Antibiotico resistenza. Rappuoli: Epidemia silenziosa. L’Italia può guidare la risposta europeaSe perdiamo gli antibiotici perdiamo uno dei pilastri della medicina contemporanea. Per questo la ricerca deve essere centrale. Non possiamo limitarci a gestire l’emergenza. quotidianosanita.it
Batteri di 5.000 anni sfidano gli antibiotici moderni: la scoperta nel ghiaccio di una grotta in RomaniaNel cuore dei Carpazi emerge una resistenza antica: oltre 100 geni sono in grado di sconfiggere i farmaci di oggi ... notizie.tiscali.it
Antibiotici: un bene prezioso da difendere Nuovo appuntamento con Dialoghi sulla salute alla Biblioteca Accursio! Mercoledì 11 febbraio 2026, ore 18, parleremo di antibiotico-resistenza: come nasce, perché è un problema globale e cosa può fare ciascuno facebook
#Antibiotici e cure per gli anziani: 26 crediti #Ecm gratuiti per tutti gli operatori sanitari Progetto "COSIsiFA" di @Aifa_ufficiale e @Regione_Abruzzo: due corsi FAD su antibiotico-resistenza e politerapie nei pazienti fragili INFO asl2abruzzo.it/antibiotici x.com