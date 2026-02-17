Antibiotico-resistenza | la svolta italiana che impedisce ai batteri di attecchire alle superfici

Un team di ricercatori italiani ha scoperto che modificare la forma delle superfici può fermare i batteri di attaccarsi e crescere, contribuendo a contrastare l’antibiotico-resistenza. La ricerca, pubblicata su Nature Communications, dimostra come piccole variazioni nella struttura delle superfici mediche possano fare la differenza nel prevenire infezioni. In un ospedale di Milano, alcuni dispositivi già testano questa tecnologia innovativa.

N on servono nuovi antibiotici. Non servono rivestimenti chimici. A volte basta cambiare forma. Uno studio italiano pubblicato su Nature Communications apre una strada innovativa nella lotta alle infezioni legate ai dispositivi medici: sfruttare la geometria microscopica delle superfici per impedire ai batteri di aderire e proliferare. Un’idea che nasce dalla biofisica, si ispira alla pelle degli squali e alle ali delle libellule e potrebbe avere un impatto importante anche nella battaglia contro l’ antibiotico-resistenza. Il consumo di antibiotici in Italia aumenta ancora X Il problema: biofilm e infezioni persistenti. 🔗 Leggi su Iodonna.it

