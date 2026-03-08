Il Papa ha tenuto l’Angelus, esprimendo preoccupazione per le notizie provenienti dall’Iran e dal Medio Oriente, descrivendole come fonte di profonda costernazione. Ha chiesto che cessi il suono delle bombe, sottolineando la gravità delle situazioni in corso in queste regioni. Le sue parole si sono rivolte a un pubblico internazionale, evidenziando l’urgenza di fermare le violenze.

“Dall’ Iran e da tutto il Medio Oriente continuano a aggiungere notizie che destano profonda costernazione: agli episodi di violenza e devastazione e al diffuso clima di odio e paura, si aggiunge il timore che il conflitto si allarghi e altri paesi della regione, tra cui il caro Libano, possano sprofondare nuovamente l’instabilità”. Così Papa Leone XIV all’Angelus ha rinnovato il suo appello: “Cessi il fragore delle bombe, tacciano le armi e si apra uno spazio di dialogo nel quale si possa sentire la voce dei popoli”. Il Pontefice ha quindi pregato la Madonna: “Affido questa supplica a Maria, regina della pace. Interceda per coloro che soffrono a causa della guerra e accompagni i cuori lungo sentieri di riconciliazione e speranza”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il Papa all’Angelus: “Dall’Iran e dal Medio Oriente notizie che destano profonda costernazione. Cessi il suono delle bombe”

Il Qatar colpito dall’Iran deve trovare il suo nuovo posto nel medio orientePer decenni Doha ha cercato di costruirsi il ruolo di ponte privilegiato tra Stati Uniti e paesi del Golfo, da una parte, e Repubblica Islamica...

“iran: presente e futuro nel nuovo medio oriente” domani l’incontro con pejman abdolmohammadi docente e visiting scholar al centro per gli studi sul medio oriente dell’università di berkeley“Iran: presente e futuro nel nuovo Medio Oriente” è il titolo dell’incontro che si terrà giovedì 5 marzo alle ore 18:30 a Milano, in Via Cappuccio 5,...

Tutto quello che riguarda Il Papa all'Angelus Dall'Iran e dal....

Temi più discussi: Iran, il Papa: la pace non si costruisce con minacce reciproche né con le armi; Il Papa dopo l’attacco all’Iran: la pace non si costruisce con minacce reciproche, né con le armi; Attacco Iran, il Papa: 'Basta armi, fermare la spirale di violenza'; Il Papa: fermare la guerra, prima che diventi una voragine irreparabile.

Iran, il Papa: Profonda costernazione, timore che il conflitto si allarghiIl Pontefice durante l'Angelus: Tacciano le armi e si apra uno spazio di dialogo nel quale si possa sentire la voce dei popoli ... dire.it

Iran, Angelus Papa Leone XIV: responsabilità morale di fermare la violenza/ La pace non si fa con le armiAngelus Papa Leone XIV oggi 1 marzo 2026 con appello per il dramma in Medio Oriente: richiamo catastrofe immane, Gesù dona pace. Il video ... ilsussidiario.net

ISRAELE: "RESPINTE NELLA NOTTE QUATTRO ONDATE DI LANCI MISSILI DALL'IRAN" Le sirene antiaeree hanno suonato in Israele domenica mattina presto, avvertendo dell'arrivo di missili dall'Iran, senza segnalazioni di danni o vittime. Le difese aeree, r - facebook.com facebook

Dall’Iran un diario di guerra e d’incognite d’escalation incontrollate Scrive @gfd_anna x.com