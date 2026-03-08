La Cina ha chiesto ufficialmente un cessate il fuoco in Medio Oriente, con il ministro degli Esteri Wang Yi che ha dichiarato che la guerra non porta vantaggi a nessuno e non avrebbe dovuto iniziare. Pechino ha sottolineato che il conflitto peggiora sia la crisi umanitaria che quella politica, ribadendo la necessità di porre fine alle ostilità.

Pechino torna a chiedere con forza la fine delle ostilità in Medio Oriente. Il ministro degli Esteri cinese Wang Yi ha ribadito che il conflitto nella regione “non sarebbe mai dovuto scoppiare” e che la guerra, oltre ad aggravare la crisi umanitaria e politica, “non porta benefici a nessuno”. Durante il suo intervento, il capo della diplomazia cinese ha sottolineato come la posizione di Pechino resti immutata. “La nostra posizione non è cambiata di un millimetro: serve un cessate il fuoco”, ha dichiarato Wang Yi, evidenziando che le armi rappresentano “strumenti pericolosi” che rischiano di alimentare ulteriormente l’instabilità nell’area. Nel suo intervento Wang Yi ha anche fatto riferimento ai rapporti tra Cina e Stati Uniti, invitando le due potenze mondiali a rafforzare il dialogo e a evitare tensioni inutili. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Medio Oriente, la Cina chiede il cessate il fuoco. Wang Yi: “La guerra non beneficia nessuno”

Di Maio coordinatore per pace in Medio Oriente, Ceccantoni (Pubble): "Israele viola il cessate il fuoco e noi diamo la matassa a 'Giggino'" - VIDEOLuigi Di Maio sarebbe stato scelto dalle Nazioni Unite come nuovo coordinatore speciale per la pace in Medio Oriente.

Leggi anche: Guerra, è arrivata la notizia: firmato il cessate il fuoco

Contenuti utili per approfondire Medio Oriente.

Temi più discussi: L’impatto della guerra in Medio Oriente sulla Cina; CINA-STATI UNITI-ISRAELE-IRAN Pechino e la guerra in Medio Oriente: con Teheran ma da lontano (e in attesa); Il Medio Oriente e la variabile cinese; L’attacco di Trump all’Iran avvantaggia la Cina.

Iran, si muove la Cina: sospese tutte le esportazioni di diesel e benzina in Medio Oriente. Effetti gravissimiLa Cina ha chiesto ai suoi principali raffinatori di sospendere le esportazioni di diesel e benzina, secondo quanto riporta Bloomberg, poiché la guerra in Medio Oriente rappresenta un rischio di caren ... affaritaliani.it

L’Italia in Medio Oriente, l’export vale più della CinaDroni, missili e bombe iraniani stanno cadendo su varie parti del Medio Oriente che negli ultimi anni sono cresciute significativamente come destinazioni dell’export italiano. Sono ... ilmattino.it

Non c’è solo la guerra in Medio Oriente a rallentare il via libera del governo a uno dei progetti più attesi della legislatura: il maxi Piano casa. Anche il Colle si è messo di traverso. - facebook.com facebook

#inaltreparole Guerra in Medio Oriente, Gad Lerner: “Crosetto non era informato Persino io sapevo che sarebbe iniziato il conflitto” x.com