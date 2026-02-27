Cadillac torna in Formula 1 con la vettura MAC-26, un modello che prende il nome da Mario Andretti. La casa automobilistica statunitense ha presentato ufficialmente il suo ingresso nel campionato, puntando a partecipare alle prossime stagioni del grande circus. La vettura, frutto di un progetto dedicato, rappresenta il primo passo di Cadillac nel mondo delle corse di altissimo livello.

Il ritorno di Cadillac in Formula 1 segna una tappa significativa nel panorama motoristico globale, intrecciando l’eredità delle corse americane con una visione orientata al futuro. Il progetto punta a una presenza stabile su uno dei palcoscenici sportivi più competitivi, valorizzando una tradizione che ha profondamente segnato la storia del motorsport. MAC-26 rappresenta la denominazione della vettura di apertura del programma, simbolo di un legame tra l’identità americana delle corse e l’aspirazione a imporsi tra i principali costruttori in Formula 1. La scelta del nome richiama un pilota che incarna lo spirito competitivo del motorsport e conferisce al progetto una continuità tra passato e presente. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - La prima vettura F1 di Cadillac si chiama MAC-26 in onore di Mario Andretti

