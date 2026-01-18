In una recente confessione, Zlatan Ibrahimovic ha condiviso un episodio inaspettato legato a un suo allenamento. Dopo aver subito un infortunio alle ginocchia, ha deciso di completare la sessione sul tapis roulant, affrontando sei ripetizioni di due minuti di corsa veloce con brevi pause. La sua sincerità rivela un lato più umano e diretto, offrendo uno sguardo autentico sulla sua determinazione e resistenza anche nelle situazioni più complicate.

"Dovevo finire un allenamento sul tapis roulant dopo che mi ero fatto male alle ginocchia. Sei volte due minuti di corsa veloce con tre secondi di pausa. Ero verso la fine, dovevo andare in bagno, ma non potevo fermarmi. Corro, corro, mi sono ca*ato addosso, ma ho continuato a correre, mi sono fissato in testa che dovevo finire. Se imbroglio, imbroglio me stesso. Perdo io, non tu": a raccontarlo è stato Zlatan Ibrahimovic ai microfoni del podcast (Ne)uspjeh prvaka. L'ex attaccante svedese, oggi Senior Advisor di RedBird nel Milan, ha dunque svelato cosa è successo durante una sessione di recupero sul tapis roulant dopo un infortunio alle ginocchia. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Ibrahimovic, la confessione: "Mi sono c***to addosso"

Ibrahimovic spiega la sua mentalità con un aneddoto disgustoso: “Mi sono ca*ato addosso, non potevo mollare”

Zlatan Ibrahimovic condivide un episodio personale che illustra la sua determinazione. Ricorda di aver vissuto un momento imbarazzante, affermando:

Ibrahimovic: «Dovevo finire un allenamento e avevo voglia di andare in bagno, così mi sono ca*ato addosso»

Durante una sessione di recupero sul tapis roulant, Ibrahimovic ha condiviso un episodio ironico legato a un momento di imbarazzo. Ospite del podcast (Ne)uspjeh prvaka, l’attaccante svedese ha raccontato come, durante l’allenamento, abbia avuto bisogno di andare in bagno e, inaspettatamente, abbia avuto un imprevisto. Questo episodio ha suscitato curiosità e dimostra il lato più umano di un atleta noto per la sua determinazione.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

La confessione di Zlatan #Ibrahimovic al podcast di Slaven #Bilic, sul suo ritiro dal calcio giocato Quanto vi manca vederlo in campo con i nostri colori - facebook.com facebook