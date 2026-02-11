Silvio Berlusconi mi fa | ‘Voglio scendere in campo che ne pensi?’ Mi sono cag**o addosso Demolire San Siro? È come il ponte sullo Stretto di Messina non serve a niente | parla Diego Abatantuono

Diego Abatantuono non si fa problemi a parlare chiaro. Nell’intervista a La Stampa, l’attore rivela di aver avuto una reazione istintiva quando Silvio Berlusconi gli ha chiesto se voleva scendere in campo. “Mi sono cag**o addosso”, dice apertamente, senza giri di parole. Poi aggiunge che demolire San Siro, come qualcuno ha proposto, è un’idea inutile, paragonandola al ponte sullo Stretto di Messina. Abatantuono racconta anche dei suoi inizi, dagli 15 anni come tecnico delle

Diego Abatantuono è un fiume in piena e senza peli sulla lingua. Nell’intervista rilasciata a La Stampa l’attore ha raccontato dei suoi inizi, come tecnico delle luci a 15 anni, poi il cabaret, il Derby di Milano e il grande successo al cinema fino al film premio Oscar “Mediterraneo” nel 1992 come Miglior Film Straniero. “Siamo arrivati a Los Angeles da Puerto Escondido, – ha ricordato Abatantuono – dove stavamo girando, io, Salvatores, la mia ex moglie, ed eravamo abbronzatissimi ma del tutto impreparati: c’era da prendere lo smoking, siamo andati in questo negozio di noleggio, ne ho provato uno ed era perfetto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

