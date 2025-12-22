Trofeo Bandini annunciato il nome del premiato del 2026 | sarà il talento Andrea Kimi Antonelli

Sarà Andrea Kimi Antonelli, giovane talento bolognese della Formula Uno, a ricevere nel 2026 il Trofeo Bandini. L’annuncio è stato dato dal presidente dell'associazione che organizza la manifestazione Francesco Asirelli durante la presentazione del volume dedicato al mondiale 2025 di Formula Uno. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

