Andrea Sempio conferma di aver usato il computer di Chiara solo in presenza del fratello della vittima. In aula, l’uomo ha dichiarato di non aver mai toccato il pc da solo, ma sempre in compagnia di Marco Poggi. La versione di Sempio si inserisce nel quadro delle testimonianze raccolte nel procedimento.

Andrea Sempio e la sua avvocata Angela Taccia, intercettati da una troupe del programma Rai Storie Italiane, hanno risposto ad alcune domande riguardanti gli ultimi sviluppi delle indagini sul delitto di Garlasco. In particolare, Sempio ha dichiarato di non aver mai usato il computer di Chiara Poggi, se non in presenza del fratello della vittima, Marco. Garlasco, l'avvocata Taccia: "Andrea mai ha visto i video intimi di Chiara" Sempio: "Il pc di Chiara usato solo quando c'era anche Marco" Difesa di Sempio chiede l'incidente probatorio sull'analisi dei computer Garlasco, l’avvocata Taccia: “Andrea mai ha visto i video intimi di Chiara” La legale Taccia, quando le è stato chiesto se non abbia paura che l’opinione pubblica possa ritenere colpevole Sempio ancor prima degli esiti giudiziari, ha così replicato: “L’opinione pubblica penserà ciò che vuole, c’è la libertà di pensiero, l’importante è che lo capiscano le autorità”. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Garlasco, Andrea Sempio afferma che "non ho mai usato il pc di Chiara da solo, sempre con Marco"

