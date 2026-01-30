Incidente tra due auto ad Eboli | due giovani in ospedale

Due auto si sono scontrate violentemente questa mattina in via San Vito Martire, vicino all’uscita autostradale di Eboli. Due giovani sono rimasti feriti e portati in ospedale. Sul posto sono arrivati i soccorsi e le forze dell’ordine per ricostruire la dinamica dell’incidente. Le cause sono ancora da chiarire.

Brutto incidente, oggi, in via San Vito Martire, nei pressi dell'uscita autostradale di Eboli. Per cause da accertare, infatti, due auto si sono violentemente scontrate. Feriti alcuni giovani che viaggiavano su una delle due vetture coinvolte nel sinistro: sono stati trasportati all'ospedale di Eboli per le cure del caso. Indaga, dunque, la Polizia Municipale per ricostruire l'accaduto.

