Oggi ad Ancona si svolge l’elezione del nuovo presidente della Provincia, con 663 elettori chiamati a votare. L’appuntamento è fissato dalle 8 alle 20, quando i cittadini saranno chiamati a scegliere tra le diverse opzioni di candidatura. La giornata si svolge secondo le modalità previste per questa consultazione elettorale, che può determinare un cambio di guida amministrativa.

Oggi, domenica 15 marzo 2026, dalle 8 alle 20, si svolge a Ancona l’elezione del nuovo presidente della Provincia. Sei centosessanta e tre grandi elettori, composti da sindaci e consiglieri dei 47 comuni, decideranno la guida dell’ente tra Daniele Carnevali e Luca Paolorossi. La scelta segnerà il futuro amministrativo del territorio marchigiano. Il voto mette a confronto due modelli gestionali radicalmente opposti. Da una parte c’è la continuità rappresentata dal presidente uscente di Polverigi, dall’altra la rottura proposta dal sindaco di Filottrano. L’esito sarà noto questa sera dopo lo spoglio immediato. La scommessa della stabilità istituzionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ancona: 663 elettori decidono tra continuità e rottura

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