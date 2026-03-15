i 663 grandi elettori chiamati a scegliere tra carnevali e paolorossi

Oggi 663 grandi elettori, tra sindaci e consiglieri provenienti da 47 Comuni, devono votare tra Carnevali e Paolorossi per la guida della Provincia di Ancona. La consultazione si svolge dalle 8 alle 20 e rappresenta un momento importante per il futuro amministrativo della zona. Le operazioni di voto si svolgono in diversi seggi distribuiti sul territorio.

Oggi 663 grandi elettori tra sindaci e consiglieri dei 47 Comuni, dalle 8 alle 20, sono chiamati a scegliere la guida della Provincia di Ancona. Una consultazione di secondo livello che mette di fronte due modelli amministrativi e due visioni della politica territoriale, incarnate dai sindaci di due piccoli Comuni: il presidente uscente Daniele Carnevali, primo cittadino di Polverigi, e lo sfidante Luca Paolorossi, sindaco di Filottrano. Daniele Carnevali si ripresenta agli elettori puntando tutto sulla solidità di un mandato che, a suo dire, ha saputo restituire centralità politica e istituzionale alla Provincia dopo gli anni bui della riforma Delrio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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