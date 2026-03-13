Valle d’Aosta | 97.949 elettori decidono la riforma senza

In Valle d’Aosta, quasi 98.000 elettori sono chiamati a votare su una riforma costituzionale che modifica l’ordinamento giurisdizionale e crea una Corte disciplinare. La consultazione riguarda la decisione sulla proposta di modifica e si svolge in un clima di attenzione locale. La votazione coinvolge cittadini valdostani chiamati a esprimersi sui cambiamenti proposti.

La cittadinanza valdostana si prepara a decidere il destino di una riforma costituzionale che ridefinisce l’ordinamento giurisdizionale e istituisce una Corte disciplinare. Domenica 22 marzo 2026, dalle 7 alle 23:00, e lunedì 23 marzo fino alle 15:00, 97.949 elettori avranno la parola per confermare la legge tramite un referendum senza quorum. Il meccanismo di voto è semplice ma vincolante: la scheda verde deciderà l’esito basandosi esclusivamente sulla maggioranza dei voti espressi, ignorando il numero totale degli astenuti. Per partecipare, ogni cittadino dovrà presentarsi al seggio con documento d’identità valido e tessera elettorale, elementi che i Comuni stanno rendendo accessibili tramite aperture straordinarie degli uffici pre-voto. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Valle d’Aosta: 97.949 elettori decidono la riforma senza Articoli correlati Trovata senza vita in un lago in Valle d'Aosta: la vittima è una 32enne abruzzeseIl recupero risalirebbe al 23 dicembre anche se la notizia sarebbe trapelata solo dopo. Leggi anche: In Valle d’Aosta la primavera sa di miele e cacao Aggiornamenti e notizie su Valle d'Aosta 97 949 elettori decidono... Temi più discussi: RIPORTAFOGLIAZIONE: a Torino il 97,32% di casi isolati; Ceccarelli e Vender conquistano la fase internazionale; Rallenta il trend positivo della Gdo in Italia; TENNIS/ a Lagnasco scatta la tappa Junior Next Gen: 620 giovani in campo. Referendum, in Valle d'Aosta 97.949 elettori(ANSA) - AOSTA, 13 MAR - Sono 97.949 gli elettori valdostani per il referendum popolare confermativo della legge costituzionale recante 'Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzion ... msn.com Valle d’Aosta: un weekend alternativo sulla neve all’insegna di storia, natura e buona tavolaScopri la Valle d'Aosta a ritmo lento con castelli, ciaspolate, enogastronomia e relax termale: un'alternativa alle piste da sci ... ilfattoquotidiano.it Meteo Valle d'Aosta: neve in arrivo nel fine settimana - facebook.com facebook Il #13marzo 1936 la diga #Hoover, a valle del Grand Canyon del Colorado, è completata 2 anni prima del previsto. Utilizzati 3,5 mln di m3 di cemento. La diga, alta 221 m e lunga 201 m alla base, è una delle più grandi opere in cemento armato degli USA. Il c x.com