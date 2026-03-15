Una petizione per Zoe Bruni sta attirando un numero crescente di persone, soprattutto anziani, che si recano in redazione per firmare e mostrare solidarietà. La 79enne pesarese, conosciuta per aver avviato una campagna di raccolta firme, ha già raggiunto un significativo numero di adesioni in pochi mesi. La richiesta di sostegno si diffonde tra la comunità locale, con molte persone che si avvicinano per esprimere il loro appoggio.

"Abbiamo sentito parlare di Zoe. E’ qui che si firma?". Certo, anche qui: venite pure. In redazione c’è un bel via vai di gente, soprattutto di una certa età, che chiede di sostenere la crociata di Zoe Bruni, la 79enne pesarese che in pochi mesi ha raccolto 1.200 firme per battersi contro quella sanità che impedisce a lei e a tanti altri di fare visite ed esami nelle strutture pubbliche. Ieri mattina la prima a presentarsi in redazione è stata Clara Magnani: "Voglio firmare, ho portato anche un documento – dice –. C’è proprio bisogno di un intervento che risolva la questione. I controlli a chi ha superato una malattia importante li fanno con regolarità, ma per tutto il resto non c’è verso di trovare posto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Anche noi stiamo con Zoe". Liste d’attesa: marea montante. In fila per firmare la petizione

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