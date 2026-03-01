Salviamo 80 tigli | dove firmare la petizione

Un’organizzazione ambientalista ha avviato una petizione per salvare ottanta tigli in via Livraghi a Porto Garibaldi. L’appello invita i cittadini a firmare per opporsi al taglio degli alberi, sostenendo l’importanza di preservare questa area verde. La richiesta è rivolta a chi desidera contribuire alla tutela del patrimonio arboreo locale. La petizione è stata resa disponibile online e in diversi punti della zona.

"Salviamo ottanta tigli in via Livraghi a Porto Garibaldi" è l’appello di Legambiente di Comacchio per fermare l’abbattimento degli alberi, assieme a un’altra ventina di associazioni ambientaliste e animaliste, che scrivono al Ministro dell’Ambiente, Unione Europea, clima e ambiente, biodiversità, Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio, nucleo carabinieri Forestale Comacchio, comando per la Biodiversità Punta Marina, presidente e consiglieri regionali, Parco del Delta, sindaco e consiglieri del comune di Comacchio. Per avere maggiore attenzione e sensibilizzare chi dovrebbe valutare questo intervento, Legambiente ha promosso una... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

