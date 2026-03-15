Anca salvata | 16enne torna a camminare in una settimana

Un ragazzo di 16 anni del maceratese ha subito un intervento chirurgico per l’impianto di una protesi d’anca presso la clinica di ortopedia dell’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche. In meno di una settimana, il giovane è tornato a camminare senza supporto. L’operazione è stata eseguita con successo e il paziente ha ripreso le attività quotidiane in tempi rapidi.

Un giovane di sedici anni, residente nel maceratese, ha subito un intervento chirurgico per l’impianto di una protesi d’anca presso la clinica di ortopedia dell’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche. A guidare l’operazione sono stati il dottor Nicola Giampaolini e il collega Leonard Meco, sotto la direzione del professor Antonio Pompilio Gigante. La procedura è stata eseguita con tecnica miniinvasiva ad accesso anteriore, permettendo al paziente di riprendere a camminare già dopo una settimana dall’intervento. La situazione iniziale del ragazzo era critica: una malattia del sangue seguita in passato dall’unità operativa di oncoematologia pediatrica del presidio materno-infantile Salesi aveva causato la necrosi della testa del femore. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Anca salvata: 16enne torna a camminare in una settimana Articoli correlati Una necrosi alla testa del femore, impiantata protesi d’anca: un 16enne torna a camminareAncona, 15 marzo 2026 – A 16 anni si dovrebbe pensare a correre dietro a un pallone, a progettare il prossimo viaggio o solo a cercare di costruire i... Anca salvata: intervento miracoloso su ragazzo di 16 anniNel cuore delle Marche, un intervento chirurgico di straordinaria complessità ha restituito la possibilità di camminare a un giovane di 16 anni. Forced to Marry into a Rich Family to Save Her Mother—She Was Spoiled by the CEO!