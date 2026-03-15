Una necrosi alla testa del femore impiantata protesi d’anca | un 16enne torna a camminare

Un ragazzo di 16 anni ha ripreso a camminare dopo aver subito una necrosi alla testa del femore e aver ricevuto un impianto di protesi d’anca. L’intervento è stato eseguito in un ospedale di Ancona il 15 marzo 2026. La procedura chirurgica ha permesso al giovane di recuperare la mobilità e riprendere le attività quotidiane.

Ancona, 15 marzo 2026 – A 16 anni si dovrebbe pensare a correre dietro a un pallone, a progettare il prossimo viaggio o solo a cercare di costruire i propri sogni. Non si dovrebbe mai pensare a come affrontare un intervento che, nell’immaginario comune, riguarda i propri nonni. Sfida clinica vinta. Eppure, per un giovanissimo paziente marchigiano, l’impianto di una protesi d’anca è diventato l’unico passaporto per riprendersi il futuro. La notizia non risiede solo nell’uso del bisturi, ma nel coraggio di una sfida clinica vinta: quella dell’equipe della Clinica di Ortopedia dell’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche, che ha restituito il movimento a un ragazzo che rischiava di non camminare più. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Una necrosi alla testa del femore, impiantata protesi d’anca: un 16enne torna a camminare Articoli correlati Leggi anche: Dopo l’amputazione la cagnolina Juga torna a camminare grazie a una protesi stampata in 3D Alessandra Drusian dei Jalisse in ospedale: “Ho messo una protesi all’anca, dopo 5 anni ho pensato alla mia salute”Alessandra Drusian dei Jalisse ha postato video e foto dall'ospedale dove si è operata per una protesi all'anca. Approfondimenti e contenuti su Una necrosi alla testa del femore... Discussioni sull' argomento Una necrosi alla testa del femore, impiantata protesi d’anca: un 16enne torna a camminare; Una patologia seria rischia di non farlo più camminare: l'intervento riuscito all'Aoum su un paziente 16enne; Campotto, i gelsi neri diventeranno monumentali. Una necrosi alla testa del femore, impiantata protesi d’anca: un 16enne torna a camminareEccezionale intervento nella Clinica di Ortopedia dell’azienda ospedaliera universitaria di Torrette. Il ragazzo era reduce da una battaglia per una patologia del sangue curata dall’oncoematologia del ... ilrestodelcarlino.it Al suo arrivo in clinica, la diagnosi è un colpo al cuore per i volontari: Rosso stava camminando su una zampa già compromessa da una necrosi settica del femore, perché l'altra era letteralmente distrutta da una frattura del bacino scomposta e mai curata facebook