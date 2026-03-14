Anca salvata | intervento miracoloso su ragazzo di 16 anni

Un ragazzo di 16 anni delle Marche ha subito un intervento chirurgico complesso che gli ha permesso di tornare a camminare. L'operazione è stata eseguita in una struttura specializzata e ha richiesto un intervento accurato e mirato. La procedura ha coinvolto un team di medici e specialisti che hanno lavorato con precisione per risolvere un problema al suo anca.

Nel cuore delle Marche, un intervento chirurgico di straordinaria complessità ha restituito la possibilità di camminare a un giovane di 16 anni. L’operazione, eseguita con successo presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria delle Marche (Aoum), ha risolto una condizione critica derivante da una precedente malattia del sangue. Il paziente, originario della provincia di Macerata, è stato operato dalla squadra guidata dal professor Antonio Pompilio Gigante, insieme ai dottori Nicola Giampaolini e Leonard Meco. La tecnica utilizzata è stata quella mini-invasiva con accesso anteriore, permettendo al sedicenne di riprendere a muoversi già una settimana dopo il ricovero. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Anca salvata: intervento miracoloso su ragazzo di 16 anni Articoli correlati Infarto a Natale a 104 anni. Salvata da un delicato intervento chirurgicoNella serata della Vigilia di Natale, l'équipe di Cardiologia Invasiva dell'Azienda ospedaliera regionale San Carlo di Potenza, diretta dal professor... Condanna per infezione ospedaliera dopo intervento di protesi all’ancaBENEVENTO – La seconda sezione civile del Tribunale di Benevento ha condannato la Provincia Religiosa di San Pietro – Ordine Ospedaliero di San... Forced to Marry into a Rich Family to Save Her Mother—She Was Spoiled by the CEO! Altri aggiornamenti su Anca salvata L’intervento a Torrette. Protesi all’anca verso l’addome: Salvata, inizia a camminareLa protesi all’anca, impiantata molti anni prima a causa di un’artrite reumatoide, stava migrando verso l’addome, sfiorando gli organi vitali. Responso restituito da una lastra di controllo, che ... ilrestodelcarlino.it La protesi all’anca le arriva all’addome, 56enne salvata a TorretteAncona, 15 novembre 2025 — Nei corridoi della Divisione di Ortopedia dell’Azienda ospedaliero universitaria delle Marche (Aoum) circolano storie che parlano di coraggio, paura, riscatto. È qui che ... ilrestodelcarlino.it