Anagrafe si potenzia il servizio | aperto in terzo sabato E c' è una postazione in più

Il servizio anagrafe del Comune di Ferrara è stato potenziato con l'apertura anche nel terzo sabato del mese e l'aggiunta di una postazione in più presso lo sportello centrale di via Fausto Beretta. Inoltre, è stato introdotto l'apertura pomeridiana della delegazione Est di via Putinati, offrendo così ai cittadini un accesso più rapido e flessibile ai servizi.

Fino ad agosto, i sabati di apertura dello sportello centrale anagrafe, infatti, passano da due a tre - i primi tre sabati di ogni mese, con slittamento al sabato successivo in caso di chiusure dovute a festività -, con aggiunta di una ulteriore postazione. Come avviene da gennaio 2024, il sabato è il giorno dedicato al rilascio delle Cie e dal prossimo 21 marzo per accedere occorrerà prenotarsi. Al momento di rilascio delle nuove Carte d'Identità ai cittadini verrà consegnata in omaggio una custodia protettiva, utile a preservare la conservazione del documento. Per agevolare ulteriormente l'utenza, le carte potranno essere ritirate, oltre allo Sca, anche presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico di piazza del Municipio, regolarmente aperto ogni sabato (dalle 9 alle 12). 🔗 Leggi su Ferraratoday.it Articoli correlati Lo sportello anagrafe si potenzia. Carte d’identità digitali, il piano: "Aperture extra e servizi più rapidi"Un accesso più rapido ai servizi promossi dal settore Servizi al Cittadino del Comune, grazie al potenziamento delle giornate di apertura dello... La carta d'identità cartacea sta per scadere, Fossacesia potenzia il servizio anagrafe per il rilascio di quella elettronicaL’amministrazione comunale invita i cittadini ancora in possesso della carta di identità cartacea a provvedere alla sostituzione con quella di... Una selezione di notizie su Anagrafe si potenzia il servizio aperto... Temi più discussi: Lo sportello anagrafe si potenzia. Carte d’identità digitali, il piano: Aperture extra e servizi più rapidi; Anagrafe, si potenzia il servizio: aperto in terzo sabato. E c'è una postazione in più; Boom di carte d’identità, task force di impiegati per potenziare l’anagrafe; Mozione per potenziare l'anagrafe e convertire 6.000 carte entro il 3 agosto 2026. Lo sportello anagrafe si potenzia. Carte d’identità digitali, il piano: Aperture extra e servizi più rapidiGli uffici saranno aperti tre sabati al mese e avranno a disposizione una postazione aggiuntiva dedicata. L’input dell’assessore Coletti: In questo modo veniamo incontro alle esigenze dei tanti ferra ... msn.com Scie colorate e giochi a muro, l’anagrafe cambia volto. E contro il caos rinnovi schiera una task forceMentre gli spazi diventano a misura di famiglia con pareti illustrate, la Città potenzia il servizio con 100 nuovi addetti in vista della scadenza al 3 agosto 2026 ... torinoggi.it La Stampa. . Decine di lavoratori, ragazzi, genitori con bambini piccoli nel passeggino, anziani appoggiati al bastone. Tutti in fila, fin dalla prima mattina con in mano la carta d’identità, quella color noisette, davanti all’anagrafe centrale di via della Consolata a facebook Decine di lavoratori, ragazzi, genitori con bambini piccoli nel passeggino, anziani appoggiati al bastone. Tutti in fila, fin dalla prima mattina con in mano la carta d’identità, quella color noisette, davanti all’anagrafe centrale di via della Consolata a Torino. Che c x.com