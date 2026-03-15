Ambiente Castro unico Comune in Puglia a conquistare le tre tartarughe plastic free

Castro, nel cuore del Salento, è diventato il primo comune in Puglia a ottenere le tre tartarughe, riconoscimento per le iniziative plastic free. La città ha adottato misure per ridurre l’uso della plastica e promuovere pratiche sostenibili, distinguendosi come esempio di impegno ambientale. La certificazione è stata conseguita grazie alle attività messe in atto dall’amministrazione locale e dai cittadini.

Il borgo salentino brilla alla premiazione nazionale di Roma. Tra i 141 Comuni virtuosi d’Italia, si distingue ottenendo il massimo riconoscimento per la tutela del territorio e la lotta all’inquinamento da plastica CASTRO – Non è solo una delle perle del Salento per bellezza paesaggistica, da oggi Castro è ufficialmente un modello nazionale di sostenibilità. Durante la quinta edizione del premio Comune Plastic Free, svoltasi nella cornice del Teatro Olimpico di Roma, il borgo salentino ha ottenuto il massimo riconoscimento possibile: le tre tartarughe. Un risultato straordinario se si considera che, in tutta Italia, solo undici amministrazioni hanno raggiunto questo apice d’eccellenza. 🔗 Leggi su Lecceprima.it Articoli correlati “Comuni Plastic Free”: 11 i premiati con le tre tartarughe, allori anche nel salernitanoSono 141 i Comuni italiani premiati oggi a Roma con il riconoscimento “Comune Plastic Free”, il premio promosso da Plastic Free Onlus,... Sostenibilità ambientale, al Comune di Bergamo due tartarughe Plastic FreeGrazie alle misure contro l’abbandono rifiuti e a favore della raccolta differenziata, migliora il piazzamento di Palazzo Frizzoni nel concorso... Approfondimenti e contenuti su Ambiente Castro unico Comune in Puglia... Discussioni sull' argomento Dieci Comuni pugliesi premiati a Roma come Plastic Free: Castro conquista il massimo riconoscimento; Comuni Plastic Free, tre tartarughe per Agropoli: unico Comune in provincia di Salerno. Lotta all’abbandono dei rifiuti e tutela ambientale: Castro premiato come Comune Plastic FreeL’ente salentino, tra i 141 Comuni italiani selezionati, si è distinto ottenendo il massimo riconoscimento delle tre tartarughe. Soddisfazione del commissario straordinario e del prefetto ... lecceprima.it «Basta fotovoltaico, Montalto di Castro ne è saturo». Il Comune scrive al Ministero. Un consiglio straordinarioTerritorio ormai saturo, no del Comune di Montalto di Castro alla realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico di 139 ettari su terreni agricoli. Una situazione, quella dovuta alla concentrazione ... ilmessaggero.it Ogni quanto pulire i materassi: i rimedi ecologici da provare https://ambiente.tiscali.it/influencer/articoli/ogni-quanto-pulire-materassi-rimedi-ecologici-provare-00001/ facebook #BernardoBertolucci era nato in un ambiente colto e raffinato: suo padre, Attilio, è stato un grande poeta del Novecento. L’influsso familiare portò il giovane Bernardo a iscriversi alla facoltà di Lettere, ma l'incontro con Pier Paolo Pasolini cambiò i suoi orizzonti x.com