Comuni Plastic Free | 11 i premiati con le tre tartarughe allori anche nel salernitano

Oggi a Roma sono stati premiati 141 Comuni italiani con il riconoscimento “Comune Plastic Free” promosso da Plastic Free Onlus, un’organizzazione di volontariato attiva dal 2019 contro l’inquinamento da plastica. Tra i premiati ci sono anche 11 comuni nel salernitano che hanno ricevuto le tre tartarughe, simbolo del riconoscimento. La cerimonia ha coinvolto diverse località del paese.

Sono 141 i Comuni italiani premiati oggi a Roma con il riconoscimento “Comune Plastic Free”, il premio promosso da Plastic Free Onlus, l’organizzazione di volontariato impegnata dal 2019 nel contrasto all’inquinamento da plastica. La cerimonia della quinta edizione si è svolta al Teatro Olimpico, dove sono state premiate le amministrazioni locali che si sono distinte per la lotta contro l’abbandono dei rifiuti, per la promozione di comportamenti responsabili e per una gestione virtuosa del territorio. Tra queste, 11 Comuni hanno ottenuto il massimo riconoscimento delle “tre tartarughe”: Aglientu (Sardegna); Agropoli, Bacoli, Cesa e Pomigliano d’Arco (Campania); Bussi sul Tirino (Abruzzo); Camporotondo Etneo (Sicilia); Castro (Puglia); Ferrara (Emilia-Romagna); Termoli (Molise); Tortora (Calabria). 🔗 Leggi su Salernotoday.it Articoli correlati Plastic Free 2026: tra gli 11 comuni campani premiati, anche uno del salernitanoSilvana Cantone, referente regionale Plastic Free per la Campania: “Undici realtà virtuose in Campania, 11 amministrazioni locali che hanno scelto di... Campania sempre più green: 11 Comuni premiati da Plastic FreeLa Campania si conferma così tra le regioni italiane più impegnate sul versante della sostenibilità ambientale. Tutti gli aggiornamenti su Comuni Plastic Free Temi più discussi: Premiati i 141 Comuni Plastic Free, a 11 il massimo con tre tartarughe; Ambiente: Comuni Plastic Free 2026, premiate 141 Amministrazioni più virtuose; Olbia tra i 141 comuni Plastic Free 2026: le parole di Maria Francesca Carone; Ambiente: Approvata la convenzione con l’associazione di volontariato Plastic free. Comuni Plastic Free, tre tartarughe per Agropoli: unico Comune in provincia di SalernoSono 141 i Comuni italiani premiati oggi a Roma con il riconoscimento Comune Plastic Free, il premio promosso da Plastic Free Onlus ... infocilento.it Premiati i 141 Comuni Plastic Free, a 11 il massimo con tre tartarughe(ANSA) - ROMA, 14 MAR - Sono 141 i Comuni italiani premiati oggi a Roma con il riconoscimento Comune Plastic Free, il premio promosso da Plastic Free Onlus, l'organizzazione di volontariato impegnat ... msn.com Ambiente: a Roma premiati i 141 “Comuni Plastic Free”, 11 con tre tartarughe - facebook.com facebook