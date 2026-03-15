Amazon | cancellata la multa da 746 milioni ma il caso non

La Corte amministrativa del Lussemburgo ha deciso di annullare la multa di 746 milioni di euro che era stata inflitta ad Amazon nel luglio 2021. La sanzione, originariamente contestata per presunte violazioni delle norme sul GDPR, non è più valida dopo questa decisione. La questione riguarda le modalità con cui Amazon gestisce i dati personali dei propri utenti.

La Corte amministrativa del Lussemburgo ha annullato la sanzione di 746 milioni di euro inflitta ad Amazon nel luglio 2021 per presunte violazioni del GDPR. Questa decisione, giunta il 14 marzo 2026, chiude un iter giudiziario iniziato oltre quattro anni fa e impone alla Commissione Nazionale per la Protezione dei Dati (CNPD) di riesaminare il caso alla luce di una sentenza successiva della Corte di Giustizia dell’Unione Europea. L’esito non si limita a un semplice annullamento: i giudici hanno stabilito che l’autorità di vigilanza non aveva condotto un’analisi corretta sulla base giuridica utilizzata dall’azienda di Seattle per il trattamento dei dati personali. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Amazon: cancellata la multa da 746 milioni, ma il caso non Articoli correlati Germania, l’Antitrust multa Amazon per 59 milioniIn Germania l’Antitrust multa Amazon per 59 milioni per pratiche tariffarie illecite. Sanzione Intesa Sanpaolo da 17,6 milioni, i motivi del Garante e cosa cambia dopo la multa per il caso IsybankIl Garante per la protezione dei dati personali ha comminato una sanzione di 17,6 milioni di euro a Intesa Sanpaolo. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Amazon cancellata la multa da 746... Violazione della privacy: annullata la multa per AmazonLa corte amministrativa del Lussemburgo ha annullato la sanzione di 746 milioni di euro inflitta nel 2021 per la violazione della privacy degli utenti. punto-informatico.it Amazon, il Tar dimezza la maxi-multa Antitrust da 1,12 miliardi di euroIl Tar del Lazio ha dimezzato la multa da 1,12 miliardi di euro inflitta ad Amazon dall'Antitrust. La riduzione è dovuta all'eliminazione dell'incremento del 50% applicato per la dimensione globale ... milanofinanza.it