La Bundesantitrust tedesca ha multato Amazon per 59 milioni di euro. L’autorità antitrust ha deciso di sanzionare il colosso dell’e-commerce per aver imposto limiti di prezzo ai venditori terzi sulla sua piattaforma. La decisione arriva dopo un’indagine sulle pratiche commerciali considerate anticoncorrenziali.

In Germania l’ Antitrust multa Amazon per 59 milioni per pratiche tariffarie illecite. L’ Autorità federale antitrust tedesca (Bundeskartellamt) ha inflitto una sanzione per pratiche anticoncorrenziali legate all’imposizione di limiti di prezzo ai venditori terzi sulla piattaforma Amazon marketplace. L’ente ha vietato al colosso dell’e-commerce l’uso di tetti tariffari, ritenendo che Amazon operando in concorrenza diretta con i commercianti ospitati sulla piattaforma non possa influenzarne la politica dei prezzi se non in casi eccezionali, come il contrasto a prezzi abusivi. Secondo il presidente dell’Antitrust, Andreas Mundt, si tratta anche del primo utilizzo dello strumento che consente di confiscare i profitti ottenuti tramite comportamenti contrari alla concorrenza. 🔗 Leggi su Lapresse.it

