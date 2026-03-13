Sanzione Intesa Sanpaolo da 17,6 milioni i motivi del Garante e cosa cambia dopo la multa per il caso Isybank

Il Garante Privacy ha deciso di imporre una sanzione di 17,6 milioni di euro a Intesa Sanpaolo. La multa deriva dal trasferimento di 2 milioni di clienti a Isybank, procedimento che, secondo l’autorità, è avvenuto senza il consenso necessario. La decisione riguarda le modalità con cui l’istituto ha gestito il passaggio dei dati e le implicazioni che ne derivano per la tutela della privacy.

Il Garante per la protezione dei dati personali ha comminato una sanzione di 17,6 milioni di euro a Intesa Sanpaolo. La multa riguarda le modalità con cui circa due milioni di correntisti sono stati trasferiti alla banca digitale Isybank. Secondo l'Autorità, l'operazione sarebbe avvenuta senza un consenso adeguato e informato, violando le norme sulla privacy. La banca dovrà ora adottare misure correttive per tutelare gli utenti coinvolti nel passaggio forzato. Perché Intesa Sanpaolo è stata sanzionata dal Garante La sanzione record da 17,6 milioni di euro nasce da un'istruttoria avviata dopo numerose segnalazioni degli utenti. Al centro della contestazione c'è il massiccio trasferimento di correntisti considerati "prevalentemente digitali" verso Isybank, la nuova banca solo mobile del gruppo.