Una neonata di appena 17 giorni ha perso la vita nel reparto di Terapia Intensiva Neonatale di un ospedale a Caserta. La piccola Alyssa è deceduta poche settimane dopo essere stata ricoverata. Al momento, sono in corso indagini per fare chiarezza sulle cause del decesso. La famiglia si trova ora ad affrontare questa drammatica perdita.

La piccola Alyssa ha lasciato questo mondo a soli 17 giorni di vita, nel reparto di Terapia Intensiva Neonatale dell’ospedale di Caserta. Mentre la famiglia rifiuta di arrendersi al dolore silenzioso, le istituzioni hanno attivato un doppio binario di verifiche: una inchiesta amministrativa della Regione e un esame giudiziario della Procura. L’evento si è consumato il 3 gennaio 2025 all’Azienda ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano, ma le ripercussioni burocratiche e legali sono ancora in corso oggi, nel marzo del 2026. La richiesta dei genitori non mira solo alla verità medica, ma punta a smontare l’idea che gli errori siano inevitabili nei reparti ad alta complessità, chiedendo invece un controllo rigoroso sui protocolli di sicurezza. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Alyssa, 17 giorni di vita: sepsi e inchiesta a Caserta

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